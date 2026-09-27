Тайна реликвии: на Туринской плащанице обнаружили редкую ДНК

Новое исследование Туринской плащаницы выявило редкую человеческую ДНК с материнской линии, распространенной на Ближнем Востоке, а также следы микроорганизмов, вероятно, из моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports .

Следы Мертвого моря и код Ближнего Востока

Благодаря технологии секвенирования нового поколения, позволяющей одновременно анализировать миллионы генетических фрагментов, исследователи разобрали 12 образцов волокон.

Генетический след Ближнего Востока: в образцах зафиксирована редкая материнская линия ДНК H33. Семьи с этой гаплогруппой сегодня проживают преимущественно на Ближнем Востоке - на Святой Земле, Иордании, Ливане и Сирии.

Признаки солевой обработки: ученые обнаружили солелюбивые микроорганизмы (галофильные археи). Это указывает на возможное хранение льняного полотна вблизи соленых водоемов, таких как Мертвое море, или обработку льна в солоноватой воде.

Представители Vatican News отметили, что эти находки "прибавляют важный элемент мозаики доказательств пребывания реликвии на Ближнем Востоке".

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Томаты, кукуруза и ДНК ученых

Несмотря на наличие ближневосточных маркеров, ученые предостерегают от преждевременных выводов из-за многочисленных перекрестных загрязнений, которые накапливались веками.

Что обнаружили на плащанице?

ДНК исследователей: доминантная материнская линия, обнаруженная в трех образцах, совпала с генетическим профилем профессора Пьерлуиджи Байма Боллоне, лично собиравшего эти волокна в 1978 году.

Следы контакта: анализ выявил ДНК многочисленных бактерий кожи (Cutibacterium, Staphylococcus). Это свидетельствует о том, что на протяжении веков плащаницы касалось значительное количество людей.

Как результат, это делает выделение первичной ДНК практически невозможным.

Европейские и американские следы: среди биоматериала найдена пыльца моркови европейских сортов 1500-х годов, а также следы томатов, картофеля, кукурузы и арахиса, попавших в Европу только после экспедиций Колумба.

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Принадлежала ли плащаница Иисусу?

Привлеченные генетики подчеркивают, что биологические данные не позволяют окончательно подтвердить или опровергнуть связь плащаницы с Иисусом Христом.

Возрастной диапазон: существующие ДНК-маркеры и микроорганизмы не позволяют установить, изготовлено ли полотно в I веке на Ближнем Востоке, или средневековая подделка из Европы.

Радиоуглеродный анализ: повторные тесты нитей отражают только поздние ремонты ткани, а отсутствие древних белков делает невозможным точная датировка сугубо биологическими методами.