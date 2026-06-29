Таємниця Homo naledi: відкриття кардинально змінює уявлення про предків людини

Аналіз білків зубної емалі гомінінів Homo naledi, знайдених у південноафриканській печері Райзінг Стар, шокував вчених. Усі досліджені особини - від немовлят до літніх людей - виявилися генетичними жінками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Усе було навмисно

Науковці досліджували специфічний білок амелогенін. У зубній емалі було виявлено його жіночу версію (AMELX), яка кодується Х-хромосомою.

Натомість чоловіча версія (AMELY), пов'язана з Y-хромосомою, була повністю відсутня в усіх зразках, хоча сучасне обладнання дозволило б її зафіксувати навіть у мінімальних концентраціях.

Виявлений факт надає вагомі аргументи на користь теорії навмисних поховань, яку команда антропологів на чолі з Лі Бергером відстоює вже понад десять років:

Навіть серед диких приматів (горил чи шимпанзе), які живуть групами з домінуванням самок, у стаді завжди є дитинчата обох статей. Проте у печері Райзінг Стар навіть скелети немовлят належать виключно жіночій статі.

Наявність у печерах лише однієї статі вказує на те, що Homo naledi, попри об'єм мозку розміром із шимпанзе, мали складні соціальні ритуали, уявлення про культуру та, ймовірно, концепцію гендерної приналежності, яка мала значення навіть після смерті.

Окрім визначення статі, білковий аналіз допоміг виявити еволюційні зв'язки. У п'яти особин науковці знайшли версію білка, спільну з більш раннім видом Paranthropus robustus (жив 1-2 мільйони років тому), а у решти 15 - унікальний білковий варіант, притаманний лише Homo naledi.

Художня реконструкція поховання дорослої особини Homo naledi, знайденої в об’єкті 1 камери Діналеді (джерело: Л. Бергер)

Пошук зниклих чоловіків та етична дилема

Головне питання, яке постало перед антропологами: де ховаються чоловічі особини цього виду?

Один із співавторів дослідження, палеоантрополог Джон Гокс, припускає, що чоловічі скелети Homo naledi могли бути значно більшими за розмірами. Через виражений статевий диморфізм науковці раніше могли просто не ідентифікувати великі кістки з інших розкопок як приналежні до цього виду, оскільки вважали Homo naledi виключно мініатюрними гомінінами.

Через виявлення ознак високої культури та ритуальності у ненавмисних похованнях Лі Бергер оголосив про тимчасове призупинення екскаваційних робіт у печері.

Дослідник наголошує, що наукова спільнота має переглянути етичні норми розкопок, адже людство вперше зіткнулося з рештками не просто стародавніх істот, а представників іншого інтелектуального виду, який мав свої символи, гравюри на скелях, використовував вогонь і ховав померлих за особливим статевим принципом.

Наразі вчені оцінюють перспективи проведення нового аналізу ДНК на збережених зразках кісток за допомогою передових технологій секвенування.