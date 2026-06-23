ua en ru
Вт, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Людство створює "моноліт Судного дня": що відомо про проєкт Rouser Lab

08:11 23.06.2026 Вт
2 хв
Конструкція фіксуватиме показники планети на випадок глобальної катастрофи
aimg Ольга Завада
Людство створює "моноліт Судного дня": що відомо про проєкт Rouser Lab Сигнал лиха транслюватимуть у космос (скриншот: Earth's Black Box)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Німецька організація Rouser Lab створила та готує до фінального монтажу унікальний проєкт "Чорна скринька Землі". Гігантський самописець призначений для детального документування змін, що ведуть до потенційного занепаду людської цивілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Конструкція моноліту

Об'єкт зведуть на краю віддаленого летовища у Тасманії.

Конструкція завдовжки 16 метрів та заввишки 4 метри складатиметься з надміцного залізобетону та армованої сталі.

За заявою Rouser Lab, корпус спроєктовано таким чином, щоб витримати будь-які можливі катаклізми, включаючи руйнівні циклони, землетруси, масштабні пожежі, повені або прямі фізичні напади.

Технічне забезпечення

Енергосистема: на даху встановлять 36 сонячних панелей, захищених кількома шарами загартованого протиударного скла.

Сховище даних: внутрішні накопичувачі безперервно акумулюватимуть інформацію через інтернет з баз даних космічних агентств, метеорологічних служб та провідних університетів.

"Життєвий індекс Землі": система збиратиме температурні аномалії, рівень закислення океану, концентрацію вуглекислого газу в атмосфері та динаміку зникнення біологічних видів.

Читайте більше: NASA створила марсохід нового покоління: він робить те, що не вміють Curiosity і Perseverance

Комунікаційний феномен та проєкт Climate S.O.S.

Примітно, що Rouser Lab не є класичною науковою чи суто технологічною інституцією. Організація позиціонує себе як "експериментальне агентство екологічних комунікацій".

Через тривалу відсутність новин з 2021 року у медіапросторі побутувала думка, що "Чорна скринька Землі" є лише гучним піар-перформансом для привернення уваги до кліматичної кризи. Проте актуальний запуск доводить серйозність намірів команди.

Окрім створення наземного самописця, агентство паралельно працює над ще одним футуристичним проєктом під назвою Climate S.O.S. Він передбачає будівництво 50-метрового "техно-обеліска", оснащеного потужним радіотелескопом.

Головне завдання цієї споруди - безперервно транслювати у глибокий космос сигнал екологічного лиха в надії, що позаземні цивілізації зможуть зафіксувати його та допомогти людству впоратися з наслідками екологічного колапсу.

Наразі ж головною метою тасманського моноліту залишається ведення об'єктивного літопису в реальному часі для вчених, журналістів та громадськості.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці
Новини
Україна готова говорити з РФ, але терпіння не безмежне, - Мельник на Радбезі ООН
Україна готова говорити з РФ, але терпіння не безмежне, - Мельник на Радбезі ООН
Аналітика
Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Пил на дитячих сукнях та штучне павутиння: як живуть містечка поблизу Покровська