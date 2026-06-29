Тайна Homo naledi: открытие кардинально меняет представление о предках человека

Анализ белков зубной эмали гоминин Homo naledi, найденных в южноафриканской пещере Райзинг Стар, шокировал ученых. Все исследованные особи - от младенцев до пожилых - оказались генетическими женщинами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Все было намеренно

Ученые исследовали специфический белок амелогенин. В зубной эмали была обнаружена женская версия (AMELX), которая кодируется Х-хромосомой.

Мужская версия (AMELY), связанная с Y-хромосомой, отсутствовала во всех образцах, хотя современное оборудование позволило бы ее зафиксировать даже в минимальных концентрациях.

Выявленный факт дает веские аргументы в пользу теории преднамеренных захоронений, которую команда антропологов во главе с Ли Бергером отстаивает уже более десяти лет:

Даже среди диких приматов (горилл или шимпанзе), живущих группами с доминированием самок, в стаде всегда есть детеныши обоих полов. Однако в пещере Райзинг Стар даже скелеты младенцев принадлежат исключительно женскому полу.

Наличие в пещерах только одного пола указывает на то, что Homo naledi, несмотря на объем мозга размером с шимпанзе, имели сложные социальные ритуалы, представление о культуре и, вероятно, концепцию гендерной принадлежности, которая имела значение даже после смерти.

Кроме определения пола белковый анализ помог выявить эволюционные связи. У пяти особей ученые нашли версию белка, общую с более ранним видом Paranthropus robustus (жил 1-2 миллиона лет назад), а у остальных 15 - уникальный белковый вариант, присущий только Homo naledi.

Художественная реконструкция захоронения взрослой особи Homo naledi, найденной в объекте 1 камеры Диналеди (источник: Л. Бергер)

Поиск пропавших мужчин и этическая дилемма

Главный вопрос, который встал перед антропологами: где прячутся мужские особи этого вида?

Один из соавторов исследования, палеоантрополог Джон Гокс, предполагает, что мужские скелеты Homo naledi могли быть значительно больше по размерам. Из-за выраженного полового диморфизма ученые раньше могли просто не идентифицировать большие кости из других раскопок как относящиеся к этому виду, поскольку считали Homo naledi исключительно миниатюрными гомининами.

Из-за выявления признаков высокой культуры и ритуальности в непреднамеренных погребениях Ли Бергер объявил о временной приостановке экскавационных работ в пещере.

Исследователь отмечает, что научное сообщество должно пересмотреть этические нормы раскопок, ведь человечество впервые столкнулось с остатками не просто древних существ, а представителей другого интеллектуального вида, который имел свои символы, гравюры на скалах, использовал огонь и прятал умерших за особым положением.

Ученые оценивают перспективы проведения нового анализа ДНК на лучше сохранившихся образцах костей с помощью передовых технологий секвенирования.