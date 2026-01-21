ua en ru
Як вижити при отруєнні чадним газом: МОЗ поділилось з українцями важливою інструкцією

Середа 21 січня 2026 08:00
UA EN RU
Як вижити при отруєнні чадним газом: МОЗ поділилось з українцями важливою інструкцією Яких правил дотримуватись, аби не отруїтись чадним газом (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тож людина не може його відчути. Водночас навіть невеликі концентрації можуть спричинити серйозне отруєння або смерть.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook розповідає, як запобігти отруєнню чадним газом.

Основні правила безпеки

Найчастіше отруєння трапляється через порушення правил безпеки та використання для обігріву приладів, які для цього не призначені.

Правила безпеки:

  • не використовуйте для обігріву кімнат газові плити та духовки;
  • генератори та бензинові двигуни експлуатуйте тільки поза приміщеннями, на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних отворів.

На зображенні може бути: ‎текст «‎ПРИ РОБОТΙ ЯКИх ПРИЛАДИВ МОЖЕ ВИДлЯТИСя чаДНИЙ ГАЗ? اپلا ОХОРОНИ MIHICTEPCTBO ЗДОРОВЯ УКРАИНИ ДСНСУКРАНИ Ни ДСНС KP YKPA двигуни внутришнього згоряння автомобил.в та суден дров /газови/вугльн печи портативнй бензинов. генератори МИйни машини камини вугльн грилй рил газов. водонагрвачи гасови об.гривачί тощо.‎»‎При роботі яких приладів може виділятись чадний газ (інфографіка МОЗ)На зображенні може бути: текст «БАЗОВ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЩОБ ЗАПОБГТИ ОтрУЕННЮ ЧАДНИм ГАЗОМ Dg MIHICTEPCTBO ЗДОРОВЯ УКРАННИ ДСНСУКРАЙНИ ДСНС УКРАН Не залишайте без нагляду BBİMKHEHİ газов. прилади. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному прими прим.щенн.. Не використовуйте генератор ЧИ будь-як бензиновй двигуни на в.стани менш метр.в В.Д BİKOH, двереи ЧИ вентиляцийних отворив. Часто провитрюйте примищення, в якому газови прилади. Регулярно перевиряйте справнисть газового обладнання, вентиляцийних канал.в та димоход.в. Встановить детектор чадного газу- прилад для визначення ЙогО концент трацй! в ΠОВΪ оΡΙ. Tpi. Завжди видчиняйте заслинку в П.ЧЦί чи KaMİHi.»Головні правила, які убезпечать вас від отруєння чадним газом (інфографіка МОЗ)

Симптоми та перша допомога

Реакція на чадний газ може розвинутися за кілька хвилин. Особливо небезпечно для людей, що сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння - вони можуть отруїтися ще до появи симптомів.

Найефективніше лікування - тривале вдихання кисню, що можливо лише у медичних закладах.

На зображенні може бути: текстСимптоми отруєння чадним газом (інфографіка МОЗ)

Якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом:

  • вимкніть усі прилади, крім електричних, і відчиніть вікна;

  • вийдіть або винесіть потерпілих на вулицю, підкладіть подушку під голову, розстебніть одяг;

  • викличте рятувальників (101 або 112), аварійну газову службу (104) та швидку допомогу (103).

"Нагадуйте номери екстрених служб дітям", - радять у відомстві.

МОЗ та ДСНС наголошують на важливості дотримання правил безпеки та своєчасної допомоги у разі отруєння чадним газом.

На зображенні може бути: текст «ПЕРША ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ В PA3I ОтрУЕННЯ Dg MIHICTEPCTBO ЧАДНИМ ГАЗОМ УКРАННИ ДСНСУКРАЙНИ ДСНС СРАЙНИ Якщо Ви допомагаете людин. 3 ознаками отруення чадним газом: Вимкнить yci прилади, KpiM електричних Вίдкрийте В.кн, щоби впустити примищення повитря Вийдить або винесить потерп.лого на віже повитря TAMA окладить π.Д голову постраждалому подушку або валик одягу Розстебнить постраждалому одяГ (KOMip сорочки, пояс), щоб полегшити дихання. Викликайте медик.в 103. Найкраща допомога при отруенн. чадним газом В меди медичних умовах -довГо тривале вдихання кисню.»Як надати першу допомогу при отруєнні чадним газом (інфографіка МОЗ)

Читайте також про те, що нещодавно у столиці сталася трагедія, внаслідок якої загинули одразу троє людей. Правоохоронці розслідують обставини смерті сім'ї, причиною якої стало отруєння чадним газом у житловій квартирі.

Раніше ми писали про те, що внаслідок чергової атаки РФ на Київ 9 січня загорілися будинки, декілька людей довелося госпіталізувати через отруєння чадним газом.

