У Києві розслідують загибель сім'ї через використання генератора

У столиці сталася трагедія, внаслідок якої загинули одразу троє людей. Правоохоронці розслідують обставини смерті сім'ї, причиною якої стало отруєння чадним газом у житловій квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління національної поліції в місті Київ.

У Києві від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка та її батьки. Сигнал до поліції надійшов після того, як родичі заявили про зникнення киянки.

Під час пошуків з'ясувалося, що жінка напередодні поїхала в гості до батьків у Деснянський район і залишилася в них на ніч.

Обставини загибелі родини

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у квартирі було виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: самої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.

У приміщенні був увімкнений генератор, який працював від газового балона. Пристрій було встановлено на балконі, водночас двері в кімнату залишалися відчиненими.

Причина смерті та перебіг розслідування

Судово-медична експертиза встановила, що причиною загибелі сім'ї стало отруєння чадним газом.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.

Слідство встановлює всі деталі та обставини трагедії.

Чому чадний газ смертельно небезпечний

Правоохоронці нагадують, що чадний газ не має запаху та кольору, через що його неможливо відчути.

Навіть короткочасне перебування в приміщенні з високою концентрацією газу може призвести до тяжких наслідків і смерті.

Генератори та паливо дозволено використовувати виключно на відкритому повітрі, далеко від житлових приміщень.