Таємна система ППО США пройшла випробування в Україні

У США готуються до можливого розгортання нової мобільної системи протидії безпілотникам, яка здатна істотно посилити захист підрозділів від загроз з повітря і змінити підхід до боротьби з дронами на тактичному рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The War Zone.
Читайте також: Вороги України будуть горіти: готується потужна модифікація ракет Storm Shadow/SCALP-EG
Йдеться про перспективний комплекс Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), який з високою ймовірністю є однією з модифікацій зенітного ракетного комплексу Tempest, вперше представленого восени минулого року.
Американська оборонна компанія V2X може отримати контракт від Корпусу морської піхоти США на постачання цієї мобільної системи, призначеної для боротьби з безпілотними літальними апаратами.
Згідно з опублікованою інформацією командування систем КМП США, комплекс оснащуватимуть ракетами AGM-114 Hellfire, проте точна конфігурація і технічні характеристики наразі офіційно не розкриваються.
Відомо, що основним завданням Denied Area Sprinter-Hellfire стане виявлення, ідентифікація, супровід і подальша нейтралізація малих дронів.
При цьому антидронова система має постачатися у високомобільному виконанні, що дасть змогу використовувати її в умовах динамічних бойових дій і оперативно змінювати позиції.
У рамках поточних планів морська піхота США має намір закупити до 50 комплексів DASH. Перші дві системи мають бути поставлені до 30 травня поточного року, а решта 48 - не пізніше грудня.
Початкова оперативна готовність запланована на 2027 фінансовий рік, який стартує 1 жовтня цього року. Сам контракт, як очікується, буде укладено вже найближчим часом.
Важливою умовою є технологічна готовність виробу на рівні TRL-9. Це означає, що система має бути повністю розроблена і підтвердити свою ефективність в умовах, наближених до реальних бойових.
У цьому контексті варто нагадати, що компанія V2X раніше представила зенітний ракетний комплекс Tempest. Ця розробка була вперше показана в жовтні 2025 року, а пізніше з'явилася інформація про його закриті випробування в Україні, де комплекс засвітився на одному з відеоматеріалів повітряного командування "Центр".
Нагадуємо, що європейські держави домовилися про посилення допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони, зробивши ставку на спільні закупівлі сучасних зенітних комплексів, включно із системами, адаптованими для боротьби з безпілотниками. У рамках нового проєкту перші поставки такої техніки планується розпочати вже протягом наступного року.
Зазначимо, що в Сполучених Штатах триває реалізація довгострокової програми з оновлення систем протиповітряної та протиракетної оборони: новий багаторічний контракт передбачає фінансування робіт із закриття одного з найуразливіших елементів діючих комплексів і спрямований на підвищення їхньої загальної стійкості та ефективності.