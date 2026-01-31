США вклали понад 1 млрд доларів у модернізацію систем ППО

У США продовжують масштабні інвестиції в модернізацію систем протиповітряної та протиракетної оборони. Черговий контракт спрямований на усунення одного з ключових вразливих місць наявних комплексів і розрахований на кілька років вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Американська влада виділила 1,025 млрд доларів на виробництво новітніх радіолокаційних станцій Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS).

Ці РЛС покликані усунути істотний недолік зенітних ракетних комплексів Patriot, який раніше знижував їхню ефективність проти російських балістичних ракет типу "Іскандер-М".

Згідно з інформацією Пентагону, постачання обладнання за контрактом буде забезпечено до кінця березня 2030 року.

Фінансування і терміни виробництва

На момент підписання угоди передбачено фінансування в розмірі близько 255 млн доларів з бюджету на 2026 рік.

Частину суми, що залишилася, як очікується, виділятимуть поетапно в наступні роки. Такий підхід дає змогу рівномірно розподілити навантаження на бюджет і забезпечити стабільне серійне виробництво.

Хто займеться випуском LTAMDS

Виконавцем контракту визначено американську компанію Raytheon. Виробництво буде зосереджено на заводі в місті Андовер, штат Массачусетс.

Це підприємство вже спеціалізується на випуску радіолокаційних систем компанії, включно з найсучаснішими розробками для потреб армії США і союзників.

У чому слабкість Patriot

Однією з головних проблем чинних радарів Patriot AN/MPQ-53 і AN/MPQ-65 залишається секторний огляд, через який утворюються так звані сліпі зони.

Противник може використовувати ці вразливості під час планування ударів. Новий LTAMDS вирішує цю проблему за рахунок додаткової конфігурації.

Можливості нового радара

LTAMDS включає основний радар і два бічні модулі, що забезпечує круговий огляд на 360 градусів. Це має знизити ефективність балістичних ракет, які запускаються з урахуванням слабких напрямків колишніх систем Patriot.

Попит з боку партнерів

РЛС LTAMDS нещодавно завершила випробування і перейшла до початкового етапу серійного виробництва. Спочатку планується випускати по 12 одиниць на рік, однак обсяги можуть бути збільшені до 18 через інтерес з боку інших країн.

Першим іноземним покупцем стала Польща, яка замовила нові радари разом із комплексами Patriot і локалізацією виробництва антен. На тлі глобального зростання попиту на системи ППО розширення потужностей розглядають й інші виробники.