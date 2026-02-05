Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине

В США готовятся к возможному развертыванию новой мобильной системы противодействия беспилотникам, которая способна существенно усилить защиту подразделений от угроз с воздуха и изменить подход к борьбе с дронами на тактическом уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The War Zone.
Речь идет о перспективном комплексе Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), который с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, впервые представленного осенью прошлого года.
Американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку этой мобильной системы, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Согласно опубликованной информации командования систем КМП США, комплекс будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики на данный момент официально не раскрываются.
Известно, что основной задачей Denied Area Sprinter-Hellfire станет обнаружение, идентификация, сопровождение и последующая нейтрализация малых дронов.
При этом антидроновая система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит использовать ее в условиях динамичных боевых действий и оперативно менять позиции.
В рамках текущих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH. Первые две системы должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 — не позднее декабря.
Начальная оперативная готовность запланирована на 2027 финансовый год, который стартует 1 октября этого года. Сам контракт, как ожидается, будет заключен уже в ближайшее время.
Важным условием является технологическая готовность изделия на уровне TRL-9. Это означает, что система должна быть полностью разработана и подтвердить свою эффективность в условиях, приближенных к реальным боевым.
В этом контексте стоит напомнить, что компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка была впервые показана в октябре 2025 года, а позднее появилась информация о его закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования "Центр".
Напоминаем, что европейские государства договорились об усилении помощи Украине в сфере противовоздушной обороны, сделав ставку на совместные закупки современных зенитных комплексов, включая системы, адаптированные для борьбы с беспилотниками. В рамках нового проекта первые поставки такой техники планируется начать уже в течение следующего года.
Отметим, что в Соединенных Штатах продолжается реализация долгосрочной программы по обновлению систем противовоздушной и противоракетной обороны: новый многолетний контракт предусматривает финансирование работ по закрытию одного из наиболее уязвимых элементов действующих комплексов и направлен на повышение их общей устойчивости и эффективности.