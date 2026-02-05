Тайная система ПВО США прошла испытания в Украине

Новая система борьбы с БПЛА для морской пехоты США

Речь идет о перспективном комплексе Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), который с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, впервые представленного осенью прошлого года.

Американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку этой мобильной системы, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Согласно опубликованной информации командования систем КМП США, комплекс будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики на данный момент официально не раскрываются.

Возможности и формат применения комплекса DASH

Известно, что основной задачей Denied Area Sprinter-Hellfire станет обнаружение, идентификация, сопровождение и последующая нейтрализация малых дронов.

При этом антидроновая система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит использовать ее в условиях динамичных боевых действий и оперативно менять позиции.

Планы закупок и сроки поставок

В рамках текущих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH. Первые две системы должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 — не позднее декабря.

Начальная оперативная готовность запланирована на 2027 финансовый год, который стартует 1 октября этого года. Сам контракт, как ожидается, будет заключен уже в ближайшее время.

Уровень готовности и связь с Tempest

Важным условием является технологическая готовность изделия на уровне TRL-9. Это означает, что система должна быть полностью разработана и подтвердить свою эффективность в условиях, приближенных к реальным боевым.

В этом контексте стоит напомнить, что компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка была впервые показана в октябре 2025 года, а позднее появилась информация о его закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования "Центр".