Вороги України горітимуть: готується потужна модифікація ракет Storm Shadow/SCALP-EG

Франція і Велика Британія планують подальшу модернізацію крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, що дасть змогу збільшити точність наведення і розширити бойові можливості наявних зразків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Розробка нової модифікації Mk2

У мережі з'явилася інформація про початок спільної роботи над новою модифікацією Mk2 крилатих ракет Storm Shadow (Франція) і SCALP-EG (Велика Британія), яка може стартувати вже 2026 року.

Очікується, що модернізація торкнеться системи наведення, включно з GPS і TERCOM на маршовій стадії, а також тепловізійної камери на кінцевій траєкторії.

У результаті ракети зможуть точніше виявляти цілі і коригувати маршрут у складних умовах.

Збереження сумісності з наявними запасами

Передбачається, що конструкція ракет не зазнає радикальних змін, що дасть змогу модернізувати вже наявні на складах боєприпаси до нового стандарту Mk2.

Водночас інші елементи ракети також можуть бути поліпшені, хоча точні технічні деталі поки що не розкриваються.

Офіційного підтвердження початку розробки наразі немає, тому інформація залишається попередньою.

Історія модернізацій

Слід нагадати, що ще влітку 2025 року британський кабінет оголошував про відновлення виробництва Storm Shadow/SCALP-EG, згадуючи про підвищення їхньої потужності.

Ймовірно, тоді йшлося про заплановану модернізацію Mk2. Сам проєкт ракет ведеться з 1990-х років, а 2017 року наявні зразки пройшли модернізацію Mid-Life Refurbishment (MLU), оновивши систему наведення і продовживши термін служби до 2032 року.