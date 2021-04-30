Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по деэскалации конфликта на границе

Фото: ситуация на границе Таджикистана и Киргизии обострилась 28 апреля (gps.gov.kg)

Представители Таджикистана и Киргизии 29 апреля провели рабочую встречу по урегулированию конфликта на границе между странами. Во время встречи стороны договорились создать рабочую группу по деэскалации ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерстве иностранных дел Таджикистана.

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить боевые действия на приграничных участках, отвести войска и военную технику, а также продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на границе. "В этой связи, принято решение создать рабочую группу из числа сотрудников соответствующих органов сторон по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей и принятии неотложных мер для деэскалации ситуации на линии государственной границы", - сообщили в МИД Таджикистана.