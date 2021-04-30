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Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по деэскалации конфликта на границе

Новина українською → Душанбе, Пятница 30 апреля 2021 08:36
Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по деэскалации конфликта на границе Фото: ситуация на границе Таджикистана и Киргизии обострилась 28 апреля (gps.gov.kg)
Автор: Игорь Литвиненко

Представители Таджикистана и Киргизии 29 апреля провели рабочую встречу по урегулированию конфликта на границе между странами. Во время встречи стороны договорились создать рабочую группу по деэскалации ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерстве иностранных дел Таджикистана.

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить боевые действия на приграничных участках, отвести войска и военную технику, а также продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на границе.

"В этой связи, принято решение создать рабочую группу из числа сотрудников соответствующих органов сторон по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей и принятии неотложных мер для деэскалации ситуации на линии государственной границы", - сообщили в МИД Таджикистана.

Напомним, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "Головной водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В результате перестрелки погибли минимум три человека, еще более 50 пострадали.

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