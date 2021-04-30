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Ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, - президент Киргизии

Новина українською → Бишкек, Пятница 30 апреля 2021 08:20
Ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, - президент Киргизии Фото: на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка (gps.gov.kg)
Автор: Анастасия Рокитна

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, где произошла перестрелка, стабилизировалась. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что сейчас нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

В заявлении говорится, что принимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на госгранице.

"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым", - говорится в сообщении.

Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров, подчеркивается в сообщении. В МИД Киргизии сообщили, что ситуация на приграничной территории находится под полным контролем.

Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В результате перестрелки погибли минимум три человека, еще более 50 пострадали.

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