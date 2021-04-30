Ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась, - президент Киргизии
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, где произошла перестрелка, стабилизировалась. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что сейчас нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район.
В заявлении говорится, что принимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на госгранице.
"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым", - говорится в сообщении.
Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров, подчеркивается в сообщении. В МИД Киргизии сообщили, что ситуация на приграничной территории находится под полным контролем.
Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов.
Ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
В результате перестрелки погибли минимум три человека, еще более 50 пострадали.