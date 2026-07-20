Табу для водіїв: які символи, літери й слова заборонені на номерах авто в Україні

Головне: Чіткі межі : індивідуальний номерний знак (ІНЗ) є офіційним державним документом, тому його виготовлення та написи жорстко регламентовані наказом МВС України.

: індивідуальний номерний знак (ІНЗ) є офіційним державним документом, тому його виготовлення та написи жорстко регламентовані наказом МВС України. Технічний аспект : автомобільні ІНЗ повинні містити від 3 до 8 символів (літер або літер і цифр), мотоциклетні - від 3 до 6.

: автомобільні ІНЗ повинні містити від 3 до 8 символів (літер або літер і цифр), мотоциклетні - від 3 до 6. Обов'язка вимога : на початку напис повинен містити щонайменше дві літери, але змішування української та латинської абеток в одному слові не допускається.

: на початку напис повинен містити щонайменше дві літери, але змішування української та латинської абеток в одному слові не допускається. Основні заборони : не можна використовувати символіку тоталітарних режимів (комуністичних, нацистських), символи російської агресії (літери "Z", "V"), нецензурну лексику, державну символіку України чи інших країн, а також назви брендів без офіційного дозволу.

: не можна використовувати символіку тоталітарних режимів (комуністичних, нацистських), символи російської агресії (літери "Z", "V"), нецензурну лексику, державну символіку України чи інших країн, а також назви брендів без офіційного дозволу. Імітація органів : категорично заборонено використовувати абревіатури державних установ, силових структур чи міжнародних організацій (наприклад, СБУ, ЗСУ, NATO).

: категорично заборонено використовувати абревіатури державних установ, силових структур чи міжнародних організацій (наприклад, СБУ, ЗСУ, NATO). Важливий фінал: після отримання індивідуального номера власник має упродовж 10 днів перереєструвати транспортний засіб, інакше використання ІНЗ буде незаконним.

Чому на індивідуальні номерні знаки є обмеження

Індивідуальні номерні знаки або ІНЗ - це чудовий спосіб підкреслити унікальність свого автомобіля чи мотоцикла.

Проте "свобода творчості" тут має чіткі межі, встановлені українським законодавством.

У ГСЦ нагадали, що номерний знак є офіційним державним документом, тож відповідним наказом МВС України (№174 від 11 березня 2016 року) регламентується:

і процедура його виготовлення;

і вимоги до напису на ньому.

Українцям пояснили: якщо обраний автовласником напис чи графічний елемент суперечить хоча б одній із встановлених правових норм, у затвердженні макета ІНЗ буде відмовлено.

Технічні та лінгвістичні обмеження

За даними ГСЦ, окрім змістових заборон, існують також суворі правила щодо структури напису (затверджені наказом МВС №166).

Йдеться зокрема про те, що:

ІНЗ для автомобілів має містити від 3 до 8 символів (літер або літер і цифр);

ІНЗ для мотоциклів - від 3 до 6 символів.

Також напис повинен містити щонайменше дві літери, які розташовані на початку.

Крім того, не допускається одночасне використання літер українського та латинського алфавітів, які мають різне накреслення.

"Наприклад, не можна змішувати в одному слові українську "І" та латинську "W", - пояснили українцям.

Технічні та лінгвістичні обмеження щодо індивідуальних номерних знаків (інфографіка: hsc.gov.ua)

Категорично заборонені символи та написи

Відповідно до встановлених нормативно-правових актів, деякі символи, літери і слова на індивідуальні номерні знаки заборонено наносити в цілому.

Не допускається, наприклад, символіка тоталітарних режимів та агресії:

жодні абревіатури, гасла чи символи, пов'язані з комуністичним режимом;

жодні абревіатури, гасла чи символи, пов'язані з нацистським режимом.

Також під абсолютною забороною перебуває символіка, пов'язана з повномасштабною воєнною агресією РФ проти України.

"Зокрема, літери "Z" та "V", якщо вони використовуються в контексті пропаганди війни чи військової техніки окупантів", - зауважили у ГСЦ МВС.

Деякі символи, літери й слова на ІНЗ категорично заборонені (інфографіка: facebook.com/hsc.gov.ua)

Крім того, заборонені нецензурні та дискримінаційні вислови.

"Напис на ІНЗ не може містити ненормативну лексику, грубі чи образливі слова (як українською, так і іноземними мовами)", - пояснили українцям.

Це стосується і всіх висловів, що розпалюють національну, релігійну, расову чи гендерну ворожнечу.

Інша заборона - імітація державних органів та міжнародних організацій.

Тобто не можна використовувати назви або абревіатури:

органів державної влади України;

силових структур;

Збройних сил України;

міжнародних організацій.

"Наприклад: МВС, СБУ, ЗСУ, ДСНС, ООН, NATO тощо", - зазначили у ГСЦ.

Ще одна заборона для ІНЗ - державна символіка та офіційні знаки.

Так, чинне законодавство забороняє відтворювати на номерній пластині:

Державний герб України (Тризуб);

Державний прапор;

прапори та герби іноземних держав;

офіційні емблеми та кокарди.

Насамкінець не можна також розміщати на ІНЗ бренди та торговельні марки (без окремого дозволу).

"Нанесення назв відомих компаній або зареєстрованих торговельних марок (наприклад, назв автобрендів чи корпорацій) заборонено, якщо у вас немає офіційного письмового дозволу від власника цих авторських прав", - роз'яснили у ГСЦ.

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Як замовити ІНЗ і що обов'язково зробити потім

Замовити індивідуальний номерний знак можна по-різному:

або скористатися електронним Кабінетом водія;

або звернутися безпосередньо до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Після отримання ІНЗ автовласник зобов'язаний у 10-денний термін перереєструвати транспортний засіб (у будь-якому сервісному центрі МВС).

"Під час перереєстрації адміністратор у графу "Особливі відмітки" нового свідоцтва про реєстрацію вносить інформація про індивідуальний номерний знак. Тільки після цього використання ІНЗ вважається законним", - наголосили у ГСЦ.

Отже, якщо перереєстрація не буде здійснена впродовж 10 днів, їздити з такими номерами - заборонено.

Щоб їздити з ІНЗ, необхідно перереєструвати транспортний засіб (інфографіка: hsc.gov.ua)

Насамкінець водіям нагадали, що індивідуальний номерний знак є додатковим - діє виключно на території України.

Тобто під час виїзду за кордон на авто обов'язково мають бути встановлені реєстраційні номерні знаки.

"Дотримуйтесь законодавства, поважайте державні стандарти та обирайте унікальні, але коректні написи для своїх авто", - підсумували у ГСЦ МВС.