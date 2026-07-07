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Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталі

18:04 07.07.2026 Вт
3 хв
Українці збирають підписи під відповідною петицією, але навіщо це потрібно?
aimg Ірина Костенко
Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталі Дехто з українців пропонує відмовитись від передніх номерів на авто (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українці вирішили звернутись до уряду із проханням розглянути можливість скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.

Головне:

  • Суть документа: петиція пропонує розглянути можливість щодо скасування обов'язкового встановлення переднього номерного знака на легкових авто.
  • Аргументи ініціатора: передній номер псує дизайн багатьох авто та може призводити до пошкодження транспортних засобів.
  • Альтернатива: автор ідеї пропонує використовувати сучасні методи ідентифікації (відеоспостереження, бази даних, VIN-код та задній номер).
  • Статус петиції: зареєстрована 6 липня 2026 року, зібрано 40 підписів з 25 000 необхідних.
  • Термін: для збору підписів залишився 91 день.

Коли зареєстрована петиція та хто її автор

Петиція №41/010261-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 6 липня 2026 року.

Її автор - Дмитро Вікторович Котик - просить урядовців розглянути питання внесення змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів.

"Щодо скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях", - уточнюється в документі.

Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталіПетиція щодо скасування обов'язкового переднього номерного знака на легкових авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Станом на 18:00 вівторка, 7 липня, під петицією було зібрано 40 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишився 91 день.

Навіщо відмовлятись від переднього номерного знака

В обґрунтування своєї ідеї, Котик повідомив, що передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів.

"Особливо моделей, конструкція яких спочатку не передбачає його встановлення", - зауважив автор петиції.

Крім того, за його словами, кріплення переднього номерного знака часто потребує:

  • або свердління бампера;
  • або використання спеціальних рамок.

"Що може пошкоджувати транспортний засіб", - вважає активіст.

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Котик нагадав, що в сучасних умовах існує достатньо технічних засобів ідентифікації транспортних засобів, зокрема:

  • автоматичні системи відеоспостереження;
  • бази даних;
  • VIN-код;
  • задній державний номерний знак.

Також, на його думку, доцільно:

  • вивчити міжнародний досвід держав, в яких "використання лише заднього номерного знака є законним";
  • оцінити можливість застосування такого підходу в Україні.
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Про що в цілому просить КМУ автор петиції

З огляду на всі викладені в документі тези, автор петиції просить урядовців:

  • ініціювати аналіз доцільності обов'язкового використання переднього державного номерного знака;
  • у разі підтвердження можливості таких змін - підготувати відповідні зміни до законодавства України;
  • забезпечити збереження належного рівня безпеки дорожнього руху та ефективної ідентифікації транспортних засобів - після впровадження таких змін.

Насамкінець у петиції зазначається, що "запропоновані зміни сприятимуть":

  • спрощенню експлуатації транспортних засобів;
  • збереженню їх конструкції;
  • врахуванню сучасних технологічних можливостей ідентифікації автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про авто "з гумором і характером" - найцікавіші індивідуальні номери українців.

Крім того, ми пояснювали, чи обов'язково водіям возити з собою звичайні номерні знаки, якщо на транспортному засобі встановлено індивідуальні.

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