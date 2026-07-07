Від передніх номерних знаків на авто в Україні пропонують відмовитись: деталі
Українці вирішили звернутись до уряду із проханням розглянути можливість скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію, опубліковану на порталі Кабінету міністрів України.
Головне:
- Суть документа: петиція пропонує розглянути можливість щодо скасування обов'язкового встановлення переднього номерного знака на легкових авто.
- Аргументи ініціатора: передній номер псує дизайн багатьох авто та може призводити до пошкодження транспортних засобів.
- Альтернатива: автор ідеї пропонує використовувати сучасні методи ідентифікації (відеоспостереження, бази даних, VIN-код та задній номер).
- Статус петиції: зареєстрована 6 липня 2026 року, зібрано 40 підписів з 25 000 необхідних.
- Термін: для збору підписів залишився 91 день.
Коли зареєстрована петиція та хто її автор
Петиція №41/010261-26еп з'явилась на порталі електронних петицій до КМУ в понеділок, 6 липня 2026 року.
Її автор - Дмитро Вікторович Котик - просить урядовців розглянути питання внесення змін до законодавства України та інших нормативно-правових актів.
"Щодо скасування обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях", - уточнюється в документі.
Петиція щодо скасування обов'язкового переднього номерного знака на легкових авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Станом на 18:00 вівторка, 7 липня, під петицією було зібрано 40 підписів (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишився 91 день.
Навіщо відмовлятись від переднього номерного знака
В обґрунтування своєї ідеї, Котик повідомив, що передній номерний знак погіршує зовнішній вигляд багатьох автомобілів.
"Особливо моделей, конструкція яких спочатку не передбачає його встановлення", - зауважив автор петиції.
Крім того, за його словами, кріплення переднього номерного знака часто потребує:
- або свердління бампера;
- або використання спеціальних рамок.
"Що може пошкоджувати транспортний засіб", - вважає активіст.
Котик нагадав, що в сучасних умовах існує достатньо технічних засобів ідентифікації транспортних засобів, зокрема:
- автоматичні системи відеоспостереження;
- бази даних;
- VIN-код;
- задній державний номерний знак.
Також, на його думку, доцільно:
- вивчити міжнародний досвід держав, в яких "використання лише заднього номерного знака є законним";
- оцінити можливість застосування такого підходу в Україні.
Про що в цілому просить КМУ автор петиції
З огляду на всі викладені в документі тези, автор петиції просить урядовців:
- ініціювати аналіз доцільності обов'язкового використання переднього державного номерного знака;
- у разі підтвердження можливості таких змін - підготувати відповідні зміни до законодавства України;
- забезпечити збереження належного рівня безпеки дорожнього руху та ефективної ідентифікації транспортних засобів - після впровадження таких змін.
Насамкінець у петиції зазначається, що "запропоновані зміни сприятимуть":
- спрощенню експлуатації транспортних засобів;
- збереженню їх конструкції;
- врахуванню сучасних технологічних можливостей ідентифікації автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про авто "з гумором і характером" - найцікавіші індивідуальні номери українців.
Крім того, ми пояснювали, чи обов'язково водіям возити з собою звичайні номерні знаки, якщо на транспортному засобі встановлено індивідуальні.
Читайте також, чи можна перереєструвати авто на іншу людину і зберегти номерний знак.