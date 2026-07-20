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Табу для водителей: какие символы, буквы и слова запрещены на номерах авто в Украине

07:36 20.07.2026 Пн
5 мин
Ищете уникальную "комбинацию"? Некоторые идеи реализовать легально никак не получится
aimg Ирина Костенко
Иногда номерной знак может стать "лицом" машины (фото иллюстративное: Getty Images)

Индивидуальные номерные знаки - популярный способ сделать транспортное средство уникальным. Однако в Украине действуют четкие ограничения насчет вида и содержания таких надписей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Главное:

  • Четкие границы: индивидуальный номерной знак (ИНЗ) является официальным государственным документом, поэтому его изготовление и надписи жестко регламентированы приказом МВД Украины.
  • Технический аспект: автомобильные ИНЗ должны содержать от 3 до 8 символов (букв или букв и цифр), мотоциклетные - от 3 до 6.
  • Обязательное требование: в начале надпись должна содержать не менее двух букв, но смешивание украинской и латинской азбук в одном слове не допускается.
  • Основные запреты: нельзя использовать символику тоталитарных режимов (коммунистических, нацистских), символы российской агрессии (буквы "Z", "V"), нецензурную лексику, государственную символику Украины или других стран, а также названия брендов без официального разрешения.
  • Имитация органов: категорически запрещено использовать аббревиатуры государственных учреждений, силовых структур или международных организаций (например, СБУ, ВСУ, NATO).
  • Важный финал: после получения индивидуального номера владелец обязан в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство, иначе использование ИНЗ будет незаконным.

Почему на индивидуальные номерные знаки есть ограничения

Индивидуальные номерные знаки или ИНЗ - это отличный способ подчеркнуть уникальность своего автомобиля или мотоцикла.

Однако "свобода творчества" здесь имеет четкие границы, установленные украинским законодательством.

В ГСЦ напомнили, что номерной знак является официальным государственным документом, поэтому соответствующим приказом МВД Украины (№174 от 11 марта 2016 года) регламентируется:

  • и процедура его изготовления;
  • и требования к надписи на нем.

Украинцам объяснили: если выбранная автовладельцем надпись или графический элемент противоречит хотя бы одной из установленных правовых норм, в утверждении макета ИНЗ будет отказано.

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Технические и лингвистические ограничения

По данным ГСЦ, кроме смысловых запретов, существуют также строгие правила насчет структуры надписи (утвержденные приказом МВД №166).

Речь идет в частности о том, что:

  • ИНЗ для автомобилей должен содержать от 3 до 8 символов (букв или букв и цифр);
  • ИНЗ для мотоциклов - от 3 до 6 символов.

Также надпись должна содержать по меньшей мере две буквы, расположенные в начале.

Кроме того, не допускается одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, имеющих разные начертания.

"Например, нельзя смешивать в одном слове украинскую "І" и латинскую "W", - объяснили украинцам.

Технические и лингвистические ограничения насчет индивидуальных номерных знаков (инфографика: hsc.gov.ua)

Категорически запрещенные символы и надписи

В соответствии с установленными нормативно-правовыми актами, некоторые символы, буквы и слова на индивидуальные номерные знаки запрещено наносить в целом.

Не допускается, например, символика тоталитарных режимов и агрессии:

  • никакие аббревиатуры, лозунги или символы, связанные с коммунистическим режимом;
  • никакие аббревиатуры, лозунги или символы, связанные с нацистским режимом.

Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией РФ против Украины.

"В частности, буквы "Z" и "V", если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники окупантов", - отметили в ГСЦ МВД.

Некоторые символы, буквы и слова на ИНЗ категорически запрещены (инфографика: facebook.com/hsc.gov.ua)

Кроме того, запрещены нецензурные и дискриминационные выражения.

"Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках)", - объяснили украинцам.

Это касается и всех выражений, которые разжигают национальную, религиозную, расовую или гендерную вражду.

Другой запрет - имитация государственных органов и международных организаций.

То есть нельзя использовать названия или аббревиатуры:

  • органов государственной власти;
  • силовых структур;
  • Вооруженных сил Украины;
  • международных организаций.

"Например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, NATO и т.д.", - отметили в ГСЦ.

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Еще один запрет для ИНЗ - государственная символика и официальные знаки.

Так, действующее законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине:

  • Государственный герб Украины (Тризуб);
  • Государственный флаг;
  • флаги и гербы иностранных государств;
  • официальные эмблемы и кокарды

В заключение нельзя также размещать на ИНЗ бренды и торговые марки (без отдельного разрешения).

"Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, названий автобрендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав", - разъяснили в ГСЦ.

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Как заказать ИНЗ и что обязательно сделать потом

Заказать индивидуальный номерной знак можно по-разному:

После получения ИНЗ автовладелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать транспортное средство (в любом сервисном центре МВД).

"Во время перерегистрации администратор в графу "Особые отметки" нового свидетельства о регистрации вносит информацию об индивидуальном номерном знаке. Только после этого использование ИНЗ считается законным", - подчеркнули в ГСЦ.

Следовательно, если перерегистрация не будет произведена в течение 10 дней, ездить с такими номерами - запрещено.

Чтобы ездить с ИНЗ, необходимо перерегистрировать транспортное средство (инфографика: hsc.gov.ua)

В завершение водителям напомнили, что индивидуальный номерной знак является дополнительным - действует исключительно на территории Украины.

То есть при выезде за границу на авто обязательно должны быть установлены регистрационные номерные знаки.

"Соблюдайте законодательство, уважайте государственные стандарты и выбирайте уникальные, но корректные надписи для своих авто", - подытожили в ГСЦ МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают отказаться от передних номерных знаков на авто.

Тем временем в полиции объяснили, зачем украинским водителям проверять номерные знаки перед выездом.

Читайте также, обязательно ли водителям возить с собой обычные номерные знаки, если на транспортном средстве установлены индивидуальные.

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