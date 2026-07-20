Табу для водителей: какие символы, буквы и слова запрещены на номерах авто в Украине

Индивидуальные номерные знаки - популярный способ сделать транспортное средство уникальным. Однако в Украине действуют четкие ограничения насчет вида и содержания таких надписей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
Индивидуальные номерные знаки или ИНЗ - это отличный способ подчеркнуть уникальность своего автомобиля или мотоцикла.
Однако "свобода творчества" здесь имеет четкие границы, установленные украинским законодательством.
В ГСЦ напомнили, что номерной знак является официальным государственным документом, поэтому соответствующим приказом МВД Украины (№174 от 11 марта 2016 года) регламентируется:
Украинцам объяснили: если выбранная автовладельцем надпись или графический элемент противоречит хотя бы одной из установленных правовых норм, в утверждении макета ИНЗ будет отказано.
По данным ГСЦ, кроме смысловых запретов, существуют также строгие правила насчет структуры надписи (утвержденные приказом МВД №166).
Речь идет в частности о том, что:
Также надпись должна содержать по меньшей мере две буквы, расположенные в начале.
Кроме того, не допускается одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, имеющих разные начертания.
"Например, нельзя смешивать в одном слове украинскую "І" и латинскую "W", - объяснили украинцам.
В соответствии с установленными нормативно-правовыми актами, некоторые символы, буквы и слова на индивидуальные номерные знаки запрещено наносить в целом.
Не допускается, например, символика тоталитарных режимов и агрессии:
Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией РФ против Украины.
"В частности, буквы "Z" и "V", если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники окупантов", - отметили в ГСЦ МВД.
Кроме того, запрещены нецензурные и дискриминационные выражения.
"Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках)", - объяснили украинцам.
Это касается и всех выражений, которые разжигают национальную, религиозную, расовую или гендерную вражду.
Другой запрет - имитация государственных органов и международных организаций.
То есть нельзя использовать названия или аббревиатуры:
"Например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, NATO и т.д.", - отметили в ГСЦ.
Еще один запрет для ИНЗ - государственная символика и официальные знаки.
Так, действующее законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине:
В заключение нельзя также размещать на ИНЗ бренды и торговые марки (без отдельного разрешения).
"Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, названий автобрендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав", - разъяснили в ГСЦ.
Заказать индивидуальный номерной знак можно по-разному:
После получения ИНЗ автовладелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать транспортное средство (в любом сервисном центре МВД).
"Во время перерегистрации администратор в графу "Особые отметки" нового свидетельства о регистрации вносит информацию об индивидуальном номерном знаке. Только после этого использование ИНЗ считается законным", - подчеркнули в ГСЦ.
Следовательно, если перерегистрация не будет произведена в течение 10 дней, ездить с такими номерами - запрещено.
В завершение водителям напомнили, что индивидуальный номерной знак является дополнительным - действует исключительно на территории Украины.
То есть при выезде за границу на авто обязательно должны быть установлены регистрационные номерные знаки.
"Соблюдайте законодательство, уважайте государственные стандарты и выбирайте уникальные, но корректные надписи для своих авто", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают отказаться от передних номерных знаков на авто.
Тем временем в полиции объяснили, зачем украинским водителям проверять номерные знаки перед выездом.
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