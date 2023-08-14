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В лагере россиян под Мариуполем раздался взрыв

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Мариуполь, Понедельник 14 августа 2023 12:17
В лагере россиян под Мариуполем раздался взрыв Иллюстративное фото: в лагере россиян под Мариуполем раздался взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В лагере российских военных в селе Юрьевка в Мариупольском районе раздался взрыв. Из-за "бавовны" пострадало много захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже", - написал он.

Андрющенко рассказал, что сначала россияне хотели скрыть факт "прилета" в их лагерь, потом думали над тем, чтобы соврать, что якобы погибли все местные. Однако оккупанты только публикуют обрезанные фото последствий.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Россияне после месяцев сражений захватили Мариуполь и район весной 2022 года. После этого захватчики сделали из разрушенного города свою военную базу.

При этом в захваченных населенных пунктах часто сообщают о "бовавне" в местах скопления оккупантов и их техники.

Только вчера партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе, по меньшей мере 10 оккупантов получили ранения.

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