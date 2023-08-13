У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів, - радник мера

Партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Попередньо, серед росіян є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"В Маріуполі спротив ліквідував базу окупантів шляхом підпалу", - зазначає Андрющенко.

За його словами, російські загарбники намагаються оперативно загасити вогонь, проте щонайменше 10 окупантів отримали поранення.

Як повідомляє радник мера, казарма окупаційних військ знищена, також пошкоджені три машини ворога.

Фото: у Маріуполі партизани підпалили базу окупантів (t.me/andriyshTime)

Ситуація в окупованому Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Як раніше повідомив радник мера Петро Андрющенко, загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.

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