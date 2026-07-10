У таборі Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни, - Зеленський

Голова держави зазначив, що бензинова криза у Росії поглиблюється на тлі регулярних атак України. Так українські воїни відповідають на небажання Путіна завершувати війну.

"Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не лише серед партнерів у світі, а також серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернатив", - підкреслив Зеленський.

Він запевнив, що такі враження про необхідність миру збільшуватимуться в Росії.

Президент нагадав, що українські далекобійні удари сягнули кількох регіонів Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Швидкий шлях до миру

За інформацією джерел Reuters, радники російського диктатора Володимира Путіна пропонували йому припинити війну по лінії фронту. Але глава Кремля відкинув таку ідею, оскільки хоче захопити весь Донбас.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про те, що найшвидший шлях до миру з Росією - це заморозка лінії фронту.