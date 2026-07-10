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В лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны, - Зеленский

20:50 10.07.2026 Пт
2 мин
Окружение диктатора понимает, что миру нет альтернатив
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Среди окружения российского диктатора Владимира Путина есть те, кто поддерживают намерение Украины завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что бензиновый кризис в России углубляется на фоне регулярных атак Украины. Так украинские воины отвечают на нежелание Путина завершать войну.

"Мы дали предложения, как приблизить мир. Имеем поддержку не только среди партнеров в мире, а также среди окружения Путина, насчет мира. Там понимают, что происходит, и что мир не имеет альтернатив", - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что такие впечатления о необходимости мира будут увеличиваться в России.

Президент напомнил, что украинские дальнобойные удары достигли нескольких регионов России, а также объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Быстрый путь к миру

По информации источников Reuters, советники российского диктатора Владимира Путина предлагали ему прекратить войну по линии фронта. Но глава Кремля отверг такую идею, поскольку он хочет захватить весь Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о том, что самый быстрый путь к миру с Россией - это заморозка линии фронта.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивал, что предложение Украины по завершению войны для Путина является реалистичным.

Он отмечал, что режиму главы Кремля дают шанс избежать коллапса.

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