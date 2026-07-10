В лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны, - Зеленский

Глава государства отметил, что бензиновый кризис в России углубляется на фоне регулярных атак Украины. Так украинские воины отвечают на нежелание Путина завершать войну.

"Мы дали предложения, как приблизить мир. Имеем поддержку не только среди партнеров в мире, а также среди окружения Путина, насчет мира. Там понимают, что происходит, и что мир не имеет альтернатив", - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что такие впечатления о необходимости мира будут увеличиваться в России.

Президент напомнил, что украинские дальнобойные удары достигли нескольких регионов России, а также объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Быстрый путь к миру

По информации источников Reuters, советники российского диктатора Владимира Путина предлагали ему прекратить войну по линии фронта. Но глава Кремля отверг такую идею, поскольку он хочет захватить весь Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о том, что самый быстрый путь к миру с Россией - это заморозка линии фронта.