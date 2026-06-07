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Зеленський назвав "найшвидший шлях" до миру з Росією

21:43 07.06.2026 Нд
2 хв
Президент наголосив, що це не означає "дати Росії те, чого вона хоче"
aimg Валерія Абабіна
Зеленський назвав "найшвидший шлях" до миру з Росією Фото: Президент Україїни Володимир Зеленський (facebook. com zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність заморозити лінію фронту з Росією в її нинішньому вигляді. На його думку, це найшвидший шлях до миру з подальшим переведенням війни в дипломатичний режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського Sky News.

Ведуча світових новин Sky News Ялда Хакім запитала Зеленського про умови припинення вогню з Росією.

"Якби завтра було домовлено про припинення вогню, де б ви хотіли, щоб лінії фронту були заморожені? Де вони зараз? Чи погодилися б ви на це?" - запитала вона.

Так, відповів український президент.

"Це найшвидший спосіб", - додав він.

Що далі після заморожування

Зеленський пояснив, що йдеться не просто про "паузу" у війні, а про конкретну формулу мирного процесу.

"Ми хочемо зупинити війну таким чином, щоб вона не повернулася. Ідея не просто заморозити ситуацію, а найшвидший спосіб - це заморозити ситуацію та перевести її в дипломатичний режим", - наголосив він.

Чи це поступка Росії

На запитання, чи означає це дати Росії те, чого вона хоче зараз, Зеленський відповів негативно.

"Ні, справа не лише в тому, щоб дати. Залишатися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам - повернутися. Я думаю, що це важливо для нас", - підкреслив президент.

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна, Росія і США провели кілька раундів переговорів. У них Київ уже пропонував заморожувати позиції по лінії фронту, тоді як Москва наполягала на виведенні українських військ із непідконтрольних територій Донбасу.

США виступали за створення на цих територіях вільної економічної зони.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна із пропозицією прямих переговорів. Путін на Петербурзькому економічному форумі відхилив пропозицію особистої зустрічі.

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