Таблица коэффициентов УЕФА: Украинские клубы не набрали ни одного очка

По итогам третьего тура еврокубков Украина осталась на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА, которая распределяет путевки на сезон-2022/23. Все три украинских клуба проиграли свои поединки, не набрав ни одного очка.

Сначала "Шахтер" в Лиге чемпионов уступил менхенгладбахской "Боруссии" (0:6). Это поражение стало самым крупным в домашних встречах для донецкого клуба в еврокубковых матчах. Затем киевское "Динамо" не смогла переиграть каталонскую "Барселону" на выезде в Лиге чемпионов (1:2). И "Заря" в Запорожье была слабее греческого АЕКа в Лиге Европы (1:4).

При этом Шотландия, которая на прошлой неделе сдвинула нашу ассоциацию с 11 ступеньки, пополнила копилку одним баллом. "Рейнджерс" сыграл вничью с Бенфикой (3:3), а вот "Селтик" проиграл свой домашний матч пражской "Спарте" (1:4). В итоге Шотландия опережает Украину на 0.475 балла.

Также находящаяся на 13 месте Турция сокращает отрыв. "Башакшехир" и "Сивасспор" одолели "Манчестер Юнайтед" (2:1) и "Карабах" (2:0) соответственно. Отставание Турции от Украины сократилось уже до 0,200. Хотя неделю назад было 1,000, но оба турецких клуба свои матчи выиграли.

На 10 позиции Австрия, у которой выиграли ЛАСК и "Рапид", и про конкуренцию с этой страной как минимум в этом сезоне можно забыть. Отставание - 3,525.

Клубы уходят на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных. Еврокубковые матчи возобновятся 24 ноября.

Напомним, в прошлом цикле Украина финишировала на девятой позиции, которая формирует представительство через один сезон - на 2021-2022 годы.