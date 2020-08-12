Украина поднялась на 9 место в таблице УЕФА благодаря победе "Шахтера"

Фото: "Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы (twitter.com/fcshakhtar)

Теперь вице-чемпион страны будет стартовать с 3 раунда отбора ЛЧ

Благодаря победе "Шахтера" над швейцарским "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы (4:1) Украина поднялась на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА. Наша страна опередила Нидерланды, чьи клубы больше не участвуют в текущем розыгрыше еврокубков и не смогут обойти украинскую ассоциацию.

Об этом информирует Sport.us.

Текущая таблица коэффициентов влияет на распределение путевок через один сезон - на 2021-2022 годы. 9 рейтинг даст право вице-чемпиону Украины в следующем году стартовать с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, а не со второго.

Ранее победа над "Вольфсбургом" и выход в четвертьфинал турнира позволили "горнякам" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.

Теперь же донецкий клуб за счет уверенной победы в 1/4 финала поднялся на 14 место, опередив английский "Челси".

Следубщим соперником подопечных Луиша Каштру на турнире станет миланский "Интер", который в четвертьфинале одолел "Байер" (2:1). Матч с командой Антонио Конте состоится 17 августа (понедельник) в Дюссельдорфе.

Напомним, "Шахтер" догнал "Динамо" по числу разгромных побед в еврокубковых матчах на стадии плей-офф.