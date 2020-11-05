ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Заря" проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы

Запорожье, Четверг 05 ноября 2020 23:49
"Заря" проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы
Фото: "Заря" - АЕК (twitter.com/FCZoryaOfficial)
Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" уступила греческому АЕКу в третьем матче группового раунда Лиги Европы. Поединок состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершилась со счетом 1:4.

Греки вышли вперед уже на 7 минуте усилиями Танковича. Увеличил преимущество команды Манталос на 33 минуте. Уже во втором тайме счет до крупного довел Ливая.

Под конец игры Кочергин сократил отставание, однако в следующей же атаке финальную точку поставил все тот же Ливаи.

Луганская команда проиграла третий матч подряд. В своем первом поединке в Лиге Европы бронзовые призеры украинской Премьер-лиги в гостях потерпели поражение от английского "Лестера" со счетом 0:3, а затем дома уступили "Браге" - 1:2.

Подопечные Виктора Скрипника опустились на последнее место в группе G, не сумев набрать ни одного очка. АЕК набрал первые баллы и поднялся на третью позицию. Ответный матч между командами состоится в Греции 26 ноября.

Напомним, по итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина потеряла 11 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Лига ЕвропыЗарягрупповой раунд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь