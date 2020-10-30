Украина опустилась на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: "Заря" не принесла баллов (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

По итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина пропустила вперед Шотландию и опустилась на 12 место. Из украинских клубов на неделе очки в копилку национальной ассоциации принесли "Шахтер" и "Динамо".

Донецкая и киевская команды сыграли вничью с "Интером" (0:0) и "Ференцварошем" (2:2) соответственно в матчах Лиги чемпионов. Луганска "Заря" во втором по значимости европейском клубном турнире баллов не набрала, минимально уступив "Браге" (1:2). В совокупности три команды набрали 0,4 балла.

Теперь у Украины в общем 29,900 балла, а у шотландской ассоциации - 30,125. Страна представлена двумя клубами в Лиге Европы. "Селтик" сыграл вничью с "Лиллем" (2:2), а "Рейнджерс" победил "Лех" (1:0).

На один балл от украинцев отстает Турция, оба представителя которой проиграли, потому очков рейтинга страны не добавили.

На 10 месте идет Австрия (32,625) с представительством в 4 команды. "Зальцбург" в Лиге чемпионов проиграл "Атлетико" (2:3), в Лиге Европы "Вольфсберг" справился с "Фейеноордом" (4:1), ЛАСК - с "Лудогорцем" (4:3), а вот "Рапид" уступил "Мольде" (0:1). Эти результаты принесли стране 0,8 балла.

На 9 месте остались Нидерланды (33,800). "Аякс" поделил очки с "Аталантой" (2:2) в ЛЧ, АЗ Алкмар в Лиге Европы разгромил "Риеку" (4:1), ПСВ одолел "Омонию" (1:2). Уступил только "Фейеноорд", разгромно проигра "Вольфсбергу" (1:4).

Украина очень важно вернуться на 11 строку в таблице, которая распределяет путевки в еврокубки на сезон-2022/23. Это место при определенных раскладах дает право стране делегировать в Лигу чемпионов два клуба.

Напомним, в прошлом цикле Украина обошла Нидерланды и финишировала на девятой позиции, которая формирует представительство через один сезон - на 2021-2022 годы.