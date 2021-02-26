Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к Шотландии

Украинские клубы принесли в копилку нашей страны сразу 0,8 балла, тогда как шотландский "Рейнджер", который также победил и во втором матче "Антверпен" и вышел в 1/8 финала - лишь 0,5 балла. Таким образом у Украины сейчас 33,1 балла, у Шотландии - 33,125.

При этом на стадии 1/8 финала Украину представляют два клуба - "Шахтер" и "Динамо", у Шотландии лишь один - "Рейнджерс". Это дает Украине хорошие шансы выйти на 11 место в таблице коэффициентов, что позволит рассчитывать на одну прямую путевку в Лигу чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет сегодня в 14:00.