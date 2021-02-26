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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к Шотландии

Автор: Игорь Литвиненко

Украина вплотную приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА. Вчера оба украинских клуба "Шахтер" и "Динамо" одержали победы и оформили путевки в 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом свидетельствует таблица коэффициентов УЕФА.

Украинские клубы принесли в копилку нашей страны сразу 0,8 балла, тогда как шотландский "Рейнджер", который также победил и во втором матче "Антверпен" и вышел в 1/8 финала - лишь 0,5 балла. Таким образом у Украины сейчас 33,1 балла, у Шотландии - 33,125.

При этом на стадии 1/8 финала Украину представляют два клуба - "Шахтер" и "Динамо", у Шотландии лишь один - "Рейнджерс". Это дает Украине хорошие шансы выйти на 11 место в таблице коэффициентов, что позволит рассчитывать на одну прямую путевку в Лигу чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет сегодня в 14:00.

Напомним, "Динамо" в ответном матче минимально обыграло на выезде "Брюгге" - 1:0. Этот результат позволил киевлянам пройти в 1/8 финала ЛЕ по сумме двух матчей (2:1).

Также РБК-Украина писало, что "Шахтер" одержал победу над "Маккаби" и во втором матче - единственный гол с пенальти забил Мораес.

Подробнее о результатах 1/16 финала Лиги Европы - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины ДинамоУЕФАШахтер
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