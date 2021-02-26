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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилася до Шотландії

Автор: Ігор Литвиненко

Україна впритул наблизилася до Шотландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Вчора обидва українські клуби "Шахтар" і "Динамо" здобули перемоги і оформили путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це свідчить таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Українські клуби принесли в скарбничку нашої країни відразу 0,8 бала, тоді як шотландський "Рейнджер", який також переміг і у другому матчі "Антверпен" і вийшов у 1/8 фіналу - лише 0,5 бала. Таким чином в України зараз 33,1 бала, у Шотландії - 33,125.

При цьому на стадії 1/8 фіналу Україну представляють два клуби - "Шахтар" і "Динамо", у Шотландії лише один - "Рейнджерс". Це дає Україні хороші шанси вийти на 11 місце в таблиці коефіцієнтів, що дозволить розраховувати на одну пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЕ пройде сьогодні о 14:00.

Нагадаємо, "Динамо" у повторному матчі мінімально обіграло на виїзді "Брюгге" - 1:0. Цей результат дозволив киянам пройти в 1/8 фіналу ЛЄ за сумою двох матчів (2:1).

Також РБК-Україна писало, що "Шахтар" здобув перемогу над "Маккабі" і в другому матчі - єдиний гол з пенальті забив Мораєс.

Докладніше про результати 1/16 фіналу Ліги Європи - в матеріалі РБК-Україна.

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