ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дотерпели. "Шахтер" минимально обыграл "Маккаби" в Киеве и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 21:51
Дотерпели. "Шахтер" минимально обыграл "Маккаби" в Киеве и вышел в 1/8 финала ЛЕ Фото: ответный матч для "горняков" оказался сложнее (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" в Киеве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы минимально обыграл израильский "Маккаби" - 1:0. По сумме двух матчей в 1/8 финала проходят "горняки", одержав суммарную победу 3:0.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

На старте поединка "горняки" были немного активнее и даже могли рассчитывать на пенальти. Но после просмотра VAR арбитр игры рукой от израильского игрока не заметил. А вот ближе к середине тайма "Маккаби" поймал свою игру и имел сразу несколько моментов для взятия ворот Трубина. Один раз голкиперу "горняков" пришлось даже с линии мяч снимать. А когда Трубин не мог, помогал каркас - причем как перекладина, так и штанга, и все в одной атаке.

Но на 47-й минуте "Маккаби" все же удалось таки забить, хотя моментом ранее арбитр зафиксировал фол у Пешича. Казалось, что гол от израильских футболистов назревает, но забили "горняки". На 66-й минуте Тете, который вышел на замену со второго тайма, пошел в обводку в штрафной и наткнулся на ногу защитника "Маккаби" - пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мораес - 1:0.

Этот гол значительно успокоил игру. Израильтянам теперь нужно было забивать трижды, а времени на это было не так уж много. "Горняки" спокойно довели матч до победы и празднуют выход в следующий раунд.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет завтра, 26 февраля.

Напомним, в первом матче победу "Шахтеру" над "Маккаби" принесли голы Алана Патрика и Тете - 2:0.

Также сегодня в 22:00 свой ответный матч в ЛЕ проведет еще один украинский клуб - киевское "Динамо" сыграет в гостях против "Брюгге". Первый матч в Киеве закончился вничью 1:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Шахтер Лига Европы Маккаби
NEWS
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"