Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Среди прошедших команд, два представителя Украины - "Динамо" и "Шахтер".
Подробнее о результатах - в материале РБК-Украина.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Вольсберг" (Австрия) - 4:0 (8:1 по сумме двух матчей)
"Аякс" (Нидерланды) - Лилль (Франция) - 2:1 (4:2)
"ШАХТЕР" (Украина) - "Маккаби" (Израиль) - 1:0 (3:0)
"Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания) - 2:1 (2:3)
"Хоффенхайм" (Германия) - "Молде" (Норвегия) - 0:2 (3:5)
"Вилльяреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1 (4:1)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия) - 5:2 (9:5)
"Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 3:2 (4:3)
"ПСВ" (Нидерланды) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1 (4:5)
"Байер" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:2 (3:6)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар" (Россия) - 1:0 (4:2)
"Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (5:1)
"Лестер" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 0:2 (0:2)
"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:1 (3:3)
"Манчестер Юнайтенд" (Англия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:0 (4:0)
"Брюгге" (Бельгия) - "ДИНАМО" (Киев, Украина) - 0:1 (1:2)
Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, 26 февраля. Начало в 14:00 по Киеву.
Подробнее о матче "Динамо" против "Брюгге" - читайте в материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало о матче "Шахтера" и "Маккаби".