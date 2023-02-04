UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича

Фото: колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник (mon gov ua)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, громадянство України втратили:

  • Дмитро Табачник - колишній міністр освіти та науки
  • Віталій Захарченко - колишній міністр внутрішніх справ
  • Андрій Клюєв - колишній глава адміністрації президента
  • Олександр Якименко - колишній голова Служби безпеки України
  • Олександр Клименко - екс-міністр доходів та зборів

Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів.

Крім того, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

Зазначимо, Табачник підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.

Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КлюєвВолодимир ЗеленськийДмитро ТабачникВіталій Захарченко