Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зокрема, громадянство України втратили:
Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів.
Крім того, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.
Зазначимо, Табачник підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.
Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував чергове "очищення України від людей з паспортами Росії".
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