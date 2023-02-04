Табачник, Клюєв і не лише. Зеленський позбавив громадянства екс-чиновників часів Януковича

Зокрема, громадянство України втратили:

Дмитро Табачник - колишній міністр освіти та науки

- колишній міністр освіти та науки Віталій Захарченко - колишній міністр внутрішніх справ

- колишній міністр внутрішніх справ Андрій Клюєв - колишній глава адміністрації президента

- колишній глава адміністрації президента Олександр Якименко - колишній голова Служби безпеки України

- колишній голова Служби безпеки України Олександр Клименко - екс-міністр доходів та зборів

Вони позбавлені українського громадянства через наявність російських паспортів.

Крім того, у списку депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.

Зазначимо, Табачник підозрюється у державній зраді, з 2014 року переховується від українського правосуддя. У січні 2023 року було заарештовано його українські активи на 2 млн доларів.

Віталія Захарченка український суд заочно заарештував у справі Майдану.