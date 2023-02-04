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Зеленський заявив про чергове "очищення" країни від людей з паспортом РФ

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Україна, Субота 04 лютого 2023 20:10
Зеленський заявив про чергове "очищення" країни від людей з паспортом РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про чергове "очищення" країни від людей з паспортом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яка опублікована у Facebook.

"Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що є відповідні подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства.

Глава держави не повідомив, кого саме це стосується, а зазвичай укази про припинення громадянства не публікуються у публічному просторі.

Раніше ми писали, що в кількох депутатів колишньої ОПЗЖ є російське громадянство, що є передумовою позбавлення мандатів.

Нагадаємо, раніше Рада позбавила мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна, Тараса Козака та Вадима Рабіновича через наявність у них громадянств інших країн. Крім Рабіновича, який має громадянство Ізраїлю, інші згадані особи виявилися власниками російських паспортів.

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України. Зокрема, Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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