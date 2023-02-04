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Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича

Фото: бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник (mon gov ua)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах

В частности, гражданство Украины утратили:

  • Дмитрий Табачник - бывший министр образования и науки
  • Виталий Захарченко - бывший министр внутренних дел
  • Андрей Клюев - бывший глава администрации президента
  • Александр Якименко - бывший глава Службы безопасности Украины
  • Александр Клименко - экс-министр доходов и сборов

Они лишены украинского гражданства в связи с наличием российских паспортов.

Кроме того, в списке депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Отметим, Табачник подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы на 2 млн долларов.

Виталия Захарченко украинский суд заочно арестовал по "делу Майдана".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал очередное "очищение Украины от людей с паспортами России".

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КлюевВладимир ЗеленскийДмитрий ТабачникВиталий Захарченко