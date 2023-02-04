Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича

В частности, гражданство Украины утратили:

Дмитрий Табачник - бывший министр образования и науки

- бывший министр образования и науки Виталий Захарченко - бывший министр внутренних дел

- бывший министр внутренних дел Андрей Клюев - бывший глава администрации президента

- бывший глава администрации президента Александр Якименко - бывший глава Службы безопасности Украины

- бывший глава Службы безопасности Украины Александр Клименко - экс-министр доходов и сборов

Они лишены украинского гражданства в связи с наличием российских паспортов.

Кроме того, в списке депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

Отметим, Табачник подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы на 2 млн долларов.

Виталия Захарченко украинский суд заочно арестовал по "делу Майдана".