У екс-міністра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів
Суд заарештував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ зазначає, що загальна сума арештованого становить понад 2 млн доларів. Щоб приховати статки, Табачник "переписав" майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:
- пів квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
- житловий будинок площею понад 600 кв. м;
- 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
- банківський рахунок на 147 тисяч доларів.
Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.
Фото: суд заарештував майно Табачника (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). СБУ встановила, що екс-міністр брав активну участь в організації так званих "референдумів" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо охорони "виборчих дільниць".
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