ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У екс-міністра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 січня 2023 09:54
У екс-міністра Табачника заарештували активи на понад 2 млн доларів Фото: екс-міністр освіти та науки Дмитро Табачник (mon gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Суд заарештував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зазначає, що загальна сума арештованого становить понад 2 млн доларів. Щоб приховати статки, Табачник "переписав" майно на родичів. Проте СБУ викрила схему, таким чином вдалося накласти арешт на:

  • пів квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Наразі екс-регіонал переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Фото: суд заарештував майно Табачника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Табачнику оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). СБУ встановила, що екс-міністр брав активну участь в організації так званих "референдумів" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Він особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо охорони "виборчих дільниць".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Табачник Служба безпеки України держзрада Арест имущества
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії