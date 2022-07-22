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Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года

Фото: Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - заявил он, добавив, что уход из РФ может завершиться к концу года.

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Кроме того, немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.

Добавим, что шведский косметический бренд Oriflame свернул свой российский бизнес еще в марте.

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