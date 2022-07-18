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Сеть H&M полностью прекращает бизнес в России

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Понедельник 18 июля 2022 10:33
Сеть H&M полностью прекращает бизнес в России Фото: H&M полностью прекращает бизнес в России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Второй по величине в мире розничный продавец одежды H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания приостановила свой бизнес в России в начале марта после вторжения Москвы в Украину. Россия была шестым по величине рынком H&M, и компания увеличивала количество своих магазинов в этой стране, одновременно сокращая количество физических магазинов на многих других рынках.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России невозможно", - говорится в заявлении генерального директора Хелены Хельмерссон.

Компания намерена временно возобновить работу физических магазинов на ограниченный период времени, чтобы распродать оставшиеся товарные запасы в России.

Ожидается, что все мероприятия по сворачиванию деятельности обойдутся примерно в 191,3 млн долларов. Вся сумма будет включена в результаты третьего квартала как единовременные расходы.

Напомним, немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.

Кроме того, шведский косметический бренд Oriflame свернул свой российский бизнес еще в марте.

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