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Тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року

Фото: Тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Тютюнова компанія Philip Morris International має намір піти з російського ринку до кінця року.

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити нашу присутність в Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу", - заявив він, додавши, що відхід з РФ може завершитися до кінця року.

У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.

Крім того, німецький виробник професійної косметики Wella припиняє поставки в РФ і йде з ринку.

Додамо, що шведський косметичний бренд Oriflame згорнув свій російський бізнес ще в березні.

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