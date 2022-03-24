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Philip Morris international выходит с российского рынка

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Четверг 24 марта 2022 16:18
Philip Morris international выходит с российского рынка Фото: Philip Morris international рассказала, как будет выходить с российского рынка (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейший производитель сигарет в РФ, компания Philip Morris international (PMI), которая две недели назад объявила о сворачивании производства в России, сообщила, что уже сняла с продажи ряд сигаретных брендов и отменила запуски всех продуктов, "соответственно сократив производство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Также в компании отмечают, что PMI остановила маркетинговые активности и отозвала текущие инвестиции в размере 150 млн долларов США.

Сейчас руководство PMI работает над полным выходом компании с российского рынка, указано в сообщении компании.

"Последние четыре недели все наши усилия были сосредоточены на обеспечении защиты и безопасности наших украинских коллег. Мы солидарны со всеми невинными мужчинами, женщинами и детьми, которые пострадали", - сказал генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Напомним, ранее Japan Tobacco International сообщила о плане сократить инвестиции в России. Imperial Tobacco и British American Tobacco передали свои активы в России местным компаниям.

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Российская Федерация бизнес Philip Morris
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