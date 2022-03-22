ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Приостановка инвестиций и онлайн-продаж: Oriflame все-таки сворачивает бизнес в РФ

Новина українською →
Стокгольм, Вторник 22 марта 2022 16:08
Приостановка инвестиций и онлайн-продаж: Oriflame все-таки сворачивает бизнес в РФ Фото: Oriflame все-таки сворачивает бизнес в России (oriflame.com)
Автор: Юлия Бойко

Шведский производитель косметики Oriflame все-таки сворачивает бизнес в России. В частности, приостанавливает инвестиции и онлайн-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В заявлении компании говорится, что война России против Украины наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение российского бизнеса Oriflame в нынешнем виде.

"Поэтому мы будем и дальше сокращать операции в России, приостанавливая инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия. Кроме того, мы также приостановим онлайн-продажи конечным потребителям в России. Эти действия окажут существенное влияние на наш бизнес в России", - говорится в релизе.

Напомним, полторы недели назад Oriflame заявлял, что решил не уходить с российского рынка.

Подробнее о том, какие бренды остаются в России, в материале "Бизнес на крови. Какие компании продолжают сотрудничать с РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция бизнес Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро