Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года
Табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.
Об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - заявил он, добавив, что уход из РФ может завершиться к концу года.
В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.
Кроме того, немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.
Добавим, что шведский косметический бренд Oriflame свернул свой российский бизнес еще в марте.