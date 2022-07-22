ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 11:18
Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года Фото: Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Табачная компания Philip Morris International намерена уйти с российского рынка до конца года.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - заявил он, добавив, что уход из РФ может завершиться к концу года.

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Кроме того, немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.

Добавим, что шведский косметический бренд Oriflame свернул свой российский бизнес еще в марте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Philip Morris
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет