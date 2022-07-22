Табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала", - заявил он, добавив, что уход из РФ может завершиться к концу года.

В марте компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.