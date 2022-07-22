Тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року
Тютюнова компанія Philip Morris International має намір піти з російського ринку до кінця року.
Про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити нашу присутність в Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу", - заявив він, додавши, що відхід з РФ може завершитися до кінця року.
У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.
Крім того, німецький виробник професійної косметики Wella припиняє поставки в РФ і йде з ринку.
Додамо, що шведський косметичний бренд Oriflame згорнув свій російський бізнес ще в березні.