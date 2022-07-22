Тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завершити нашу присутність в Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу", - заявив він, додавши, що відхід з РФ може завершитися до кінця року.

У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.