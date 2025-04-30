В Україні продовжили термін добровільного повернення військових після СЗЧ: які умови
Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram та Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13177, що регулює питання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини під час воєнного стану.
За проголосували 282 депутати.
Основні положення законопроєкту:
- Військові, які самовільно залишили свої частини, можуть добровільно повернутись на службу до 30 серпня 2025 року. Після повернення їм поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.
- Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Якщо вони не повернулися до моменту припинення або скасування воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після припинення воєнного стану.
- Термін відсутності не зараховується до вислуги, а також протягом цього періоду не надаються виплати, пільги та забезпечення.
- Військовослужбовці, які повернулись на службу, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти них порушено кримінальне провадження.
- Військовослужбовці, які самовільно залишили службу чи дезертували, не мають права на пільги, компенсації та гарантії, передбачені законом. Члени їхніх сімей також не можуть користуватися такими правами.
Законопроєкт також впроваджує новий функціонал у мобільному застосунку "Армія+", де військовослужбовці зможуть подати рапорт на повернення до служби онлайн.
СЗЧ в армії
20 серпня 2024 року парламент підтримав проєкт закону щодо зняття відповідальності за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу.
Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ вже 28 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.