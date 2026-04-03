Не без "сюрпризів": яка погода буде в Україні завтра і чого чекати на Вербну неділю

Найближчими днями погода побалує українців теплом, хоча місцями ймовірні небезпечні явища. Насолоджуватися сонцем синоптики радять вже зараз, адже пізніше ситуація може різко змінитись.
Докладніше про прогноз погоди на першу суботу квітня, попередження УкрГМЦ і синоптичну ситуацію на Вербну неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру на добу 4 квітня, погода в Україні буде хмарною, з проясненнями.
Короткочасний дощ і навіть гроза ймовірні місцями:
На решті території країни - без опадів.
Вночі та вранці у північно-східній частині України подекуди може бути туман.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
У західних областях - дещо прохолодніше:
Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, у період з 3 по 6 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля:
"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-5 см", - уточнили спеціалісти.
Зазначається, що з огляду на таку ситуацію очікується:
"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.
Крім того, до 5 квітня очікується сніголавинна небезпека (у зв'язку з відлигою) на високогір'ї Івано-Франківської.
До 6 квітня - значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
"3 рівень - помаранчевий", - пояснили українцям.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 4 квітня також буде хмарною, з проясненнями. Без опадів.
Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж перших квітневих вихідних, зокрема й на Вербну неділю, погода в Україні "очікується тепла".
"Із температурою повітря +12+19 градусів", - уточнила спеціаліст.
5 квітня повсюди в Україні опадів не передбачається.
"Взагалі, на Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Пасху - в усій Україні буде сонячно та тепло", - зауважила синоптик.
При цьому вона звернула увагу на важливий нюанс.
"У неділю посилиться північно-західний вітер, буде рвучким", - пояснила Діденко.
У Києві погода в неділю, за її словами, очікується "чудова":
Насамкінець Діденко нагадала, що з 7 квітня в Україну прийде похолодання.
"На наступному тижні повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря", - уточнила вона.
