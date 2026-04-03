Не без "сюрпризів": яка погода буде в Україні завтра і чого чекати на Вербну неділю

Головне: Прогноз на завтра : 4 квітня в Україні буде хмарно, але тепло - до +18°C. На півдні та сході можливі грози.

Вербна неділя : 5 квітня буде сонячним і сухим, проте вітер посилиться і буде рвучким.

Небезпечні явища : у Чернігівській області деяким річкам може бути "тісно", а у Карпатах - зберігається загроза лавин.

Ситуація в Києві : у столиці на вихідних очікується комфортна погода, без опадів.

Зміна погоди: наступного тижня Україну може "накрити" похолодання.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру на добу 4 квітня, погода в Україні буде хмарною, з проясненнями.

Короткочасний дощ і навіть гроза ймовірні місцями:

на півдні;

на сході;

у Дніпропетровській області.

На решті території країни - без опадів.

Вночі та вранці у північно-східній частині України подекуди може бути туман.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі - близько 5-10 градусів тепла;

вдень - від 13 до 18 градусів вище нуля.

У західних областях - дещо прохолодніше:

вночі - близько 1-6°C;

вдень - близько 10-15°C.

Прогноз погоди по Україні на 4 квітня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Які небезпечні явища ймовірні найближчими днями

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, у період з 3 по 6 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля:

на річці Десна;

на її притоках - річках Снов і Сейм.

"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-5 см", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що з огляду на таку ситуацію очікується:

подальше затоплення понижених ділянок заплави Десни біля Новгород-Сіверського (у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області);

подальше затоплення понижених ділянок на річці Снов біля Сновська (у Корюківському районі Чернігівської області);

перелив дороги місцевого значення (у Новгород-Сіверському і Чернігівському районах Чернігівської області).

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, до 5 квітня очікується сніголавинна небезпека (у зв'язку з відлигою) на високогір'ї Івано-Франківської.

До 6 квітня - значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

"3 рівень - помаранчевий", - пояснили українцям.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в суботу в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 4 квітня також буде хмарною, з проясненнями. Без опадів.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 6-8°C;

по області - близько 5-10°C.

Температура повітря вдень:

у Києві - близько 15-17°C;

по області - близько 13-18°C.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою на Вербну неділю

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж перших квітневих вихідних, зокрема й на Вербну неділю, погода в Україні "очікується тепла".

"Із температурою повітря +12+19 градусів", - уточнила спеціаліст.

5 квітня повсюди в Україні опадів не передбачається.

"Взагалі, на Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Пасху - в усій Україні буде сонячно та тепло", - зауважила синоптик.

При цьому вона звернула увагу на важливий нюанс.

"У неділю посилиться північно-західний вітер, буде рвучким", - пояснила Діденко.

У Києві погода в неділю, за її словами, очікується "чудова":

суха;

сонячна;

до +14°C;

з вітром північно-західного напрямку.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець Діденко нагадала, що з 7 квітня в Україну прийде похолодання.

"На наступному тижні повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря", - уточнила вона.