Сюрприз для пасажирів: УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.

З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.

Крім того, важливу для пасажирів послугу запустили у швидкісних поїздах "Укрзалізниці", а на деяких рейсах громадян вирішили годувати повноцінними обідами.

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як можна автоматично відстежувати й викуповувати квитки, щоб запланована поїздка не зірвалась.

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