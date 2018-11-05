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На Сытника подали в суд за сокрытие данных о земле в Севастополе

Новости » Политика    05.11.2018 - 12:51
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сытника пытаются через суд обязать отразить информацию об участке в декларациях

В Окружной административный суд Киева поступил иск в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, в котором истец требует обязать его задекларировать данные о земельном участке в оккупированном Севастополе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Сообщается, что юридическая компания "Студия права" подала в суд на Сытника и просит признать противоправной его бездеятельность, поскольку он не указал в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы данные о праве собственности на земельный участок в Севастополе. Кроме того, истец просит обязать Сытника отобразить эту информацию в соответствующих декларациях.

Также среди исковых требований указано признание противоправной бездеятельность Сытника, которая  выразилась в сокрытии в декларации за 2017 данных о получении им и членом его семьи дохода в сумме 90 тыс. российских рублей. Суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, ранее Сытник допустил аресты в антикоррупционных органах перед выборами. По его мнению, события с участием антикоррупционных органов могут свидетельствовать о желании сменить руководство НАБУ.

В сентябре Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного разглашения Сытником данных предварительного расследования.

 

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