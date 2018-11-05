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На Ситника подали в суд за приховування даних про землю в Севастополі

Новини » Політика    05.11.2018 - 12:51
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситника намагаються через суд зобов'язати відобразити інформацію про ділянку в деклараціях

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, в якому позивач вимагає зобов'язати його задекларувати дані про земельну ділянку в окупованому Севастополі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що юридична компанія "Студія права" подала в суд на Ситника і просить визнати протиправною його бездіяльність, оскільки він не вказав у декларації за 2015, 2016 та 2017 роки дані про право власності на земельну ділянку в Севастополі. Крім того, позивач просить зобов'язати Ситника відобразити цю інформацію у відповідних деклараціях.

Також серед позовних вимог зазначено визнання протиправною бездіяльність Ситника, яка виразилася в приховуванні в декларації за 2017 даних про отримання ним і членом його сім'ї доходу в сумі 90 тис. російських рублів. Суд розглядає питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Ситник допустив арешти в антикорупційних органах перед виборами. На його думку, події з участю антикорупційних органів можуть свідчити про бажання змінити керівництво НАБУ.

У вересні Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого розголошення Ситником даних попереднього розслідування.

 

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