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Сын Байдена отрицает коррупцию при работе в Украине

Новости » Политика    15.10.2019 - 15:25
Сын Байдена отрицает коррупцию при работе в Украине
Фото: Хантер Байден (en.wikipedia.org)

Байден-младший отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления

Сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена - Хантер Байден назвал "смешными" предположения президента США Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, в частности, связанные с Украиной. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По его словам, его, вероятно, не назначили бы в правление иностранной компании, если бы его фамилия не была Байден, но он отверг предположения президента Трампа о том, что он и его отец совершили преступления.

"Ошибался ли я? Возможно, из-за масштабной схемы… Но делал ли ошибки из-за недобросовестности? Абсолютно нет" - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Хантер Байден покинет пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, который поддерживается государственными структурами Китая, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.

Отметим, 8 октября МИД Китая выступило с заявлением, что у страны нет намерения вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Так власти Китая отреагировали на предложение президента Дональда Трампа о том, чтобы Пекин начал расследование деятельности своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына в Китае.

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