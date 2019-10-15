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Син Байдена заперечує корупцію при роботі в Україні

Новини » Політика    15.10.2019 - 15:25
Син Байдена заперечує корупцію при роботі в Україні
Фото: Хантер Байден (en.wikipedia.org)

Байден-молодший відкинув припущення президента Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини

Син колишнього віце-президента США і кандидата в президенти Джо Байдена - Хантер Байден назвав "смішними" припущення президента США Дональда Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини, зокрема, пов'язані з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, його, ймовірно, не призначили б правління іноземної компанії, якщо б його прізвище не була Байден, але він відкинув припущення президента Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини.

"Помилявся я? Можливо, через масштабної схеми... Але робив помилки через несумлінність? Абсолютно немає", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Хантер Байден покине пост у керуючої компанії фонду прямих інвестицій, який підтримується державними структурами Китаю, щоб не давати приводів пред'являти претензії з приводу конфлікту інтересів.

Зазначимо, 8 жовтня МЗС Китаю виступив з заявою, що у країни немає наміру втручатися у внутрішні справи Сполучених Штатів. Так влада Китаю відреагували на пропозицію президента Дональда Трампа про те, щоб Пекін почав розслідування діяльності свого політичного конкурента-демократа Джо Байдена і його сина в Китаї.

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Новини України Джозеф БайденскандалСполучені Штати Америки
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