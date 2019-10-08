Дело Байденов: Китай не будет вмешиваться в дела США

Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Официальные власти отреагировали на предложение Трампа начать расследование в отношении Байденов

Во вторник, 8 октября, Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что у Китая нет намерения вмешиваться во внутренние дела США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так власти Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы Пекин начал расследование деятельности своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына в Китае.

"На прошлой неделе президент-республиканец, ставший предметом расследования импичмента в Конгрессе США, попросивший президента Украины расследовать дело Байдена, предложил Пекину "начать расследование" в отношении кандидата в президенты 2020 года и его сына Хантера, который имел деловые интересы в Китае. Трамп сказал, что Байден и его сын "коррумпированы", но не представил никаких доказательств, подтверждающих это", - говорится в сообщении.

Напомним, Трамп заявил Китай должен начать расследование в отношении Байденов, "потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине".

Позже он назвал призывы к расследованию дела семьи Байденов борьбой с коррупцией. По его словам, такие обращения к иностранным лидерам не имеют никакого отношения к политической борьбе в США.

Отметим, возможное давление со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского послужило началом процесса расследования импичмента президента США в конце сентября.