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Сын Байдена уволится из связанной с властями КНР компании

Новости » Общество    13.10.2019 - 20:50
Сын Байдена уволится из связанной с властями КНР компании
Фото: Хантер Байден (en.wikipedia.org)

Хантер Байден покинет пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая

Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена - покинет пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Хантер обещал, что если его отец победит на выборах 2020 года и займет этот пост, то он, Хантер Байден, не будет работать на фирму, которой владеют иностранцы, и не будет членом правления такой компании.

"При администрации Байдена Хантер будет готов подчиняться всем и любым инструкциям и стандартам, которые может ввести в действие президент Байден в отношении предполагаемого конфликта интересов или его возникновения, в том числе касательно ограничений по поводу деловых интересов за рубежом… Он продолжит делать так, чтобы его отец не был лично вовлечен в его коммерческие дела", - говорится в заявлении.

Напомним, 8 октября Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что у Китая нет намерения вмешиваться во внутренние дела США. Так власти Китая отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы Пекин начал расследование деятельности своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына в Китае.

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