Сяйво і бахрома: Лілія Ребрик показала ідеальний образ для новорічної ночі

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик напередодні Нового року 2026 показала святковий образ, у якому поєднуються елегантність, символізм і актуальні модні тренди.
Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Коротка сукня з бахромою і паєтками
Головним елементом новорічного "луку" стала приталена сукня довжини міні, повністю розшита паєтками. Завдяки поєднанню сірих і бузкових відтінків тканина створює складний мерехтливий ефект, що нагадує переливи зміїної шкіри.
Саме така фактура стала ключовим акцентом образу, дозволивши відмовитися від зайвих декоративних елементів і зосередитися на фактурі матеріалу.
Попри активне сяйво, сукня має стриманий та елегантний вигляд. Цьому сприяє продуманий крій: високий комір-стійка і довгі рукави врівноважують довжину міні та надають образу благородства.
Додаткову динаміку вбранню надає срібляста бахрома, розташована на плечах і рукавах. Під час руху вона підкреслює пластику силуету і створює святковий ефект без зайвого пафосу.
Елегантні туфлі
Взуття Лілія Ребрик підібрала в стриманій класичній стилістиці. Акторка обрала туфлі-човники на високих підборах ніжного пудро-рожевого відтінку.
Таке рішення дало змогу збалансувати блиск сукні й уникнути перевантаження темним кольором. Світлий відтінок взуття також візуально подовжує ноги та додає образу легкості.
Зачіска
Зачіска стала логічним продовженням загальної концепції елегантності. Лілія залишила волосся розпущеним, уклавши його в м'які голлівудські локони.
Такий вибір підкреслив жіночність образу і надав йому нотки класичного гламуру, що традиційно асоціюється з новорічними виходами.
Образ Лілії Ребрик демонструє, як можна поєднувати актуальні модні тенденції з символікою року, зберігаючи водночас баланс між яскравістю і вишуканістю.
Сяйво паєток, продуманий крій і стримані аксесуари зробили цей святковий лук універсальним прикладом елегантного новорічного стилю.
1. Ідеальна сукня
Силует: обирайте приталену сукню довжини міні з довгими рукавами та високим коміром. Такий фасон дозволяє зробити акцент на ногах, залишаючи верх образу стриманим.
Матеріал: шукайте тканини, густо розшиті дрібними паєтками (блискітками) в глибоких металічних або темних відтінках, що створюють ефект мерехтіння при штучному освітленні.
2. Динамічний декор - бахрома
Головний акцент: особливість образу Лілії - тонка срібляста бахрома, що прикрашає лінію плечей і рукава.
Ефект: це надає вбранню легкості та робить кожен ваш рух живим. Якщо ви не знайшли готову сукню, таку бахрому можна додати в ательє як окремий елемент.
3. Взуття як нейтральне доповнення
Класика: щоб не перевантажувати образ зайвим блиском, додайте лаконічні туфлі-човники на високих підборах.
Колірна гама: Світло-рожевий, бежевий або чудовий відтінок взуття допоможе візуально подовжити лінію ніг і зробить образ більш тендітним.
4. Зачіска і макіяж
Голлівудський шик: м'які, доглянуті локони надають образу жіночності та завершеності.
Акцент на обличчя: виберіть виразну помаду темного або класичного червоного відтінку і зробіть сяючий макіяж очей, щоб обличчя гармоніювало з блиском сукні.
