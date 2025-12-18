ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Злата Огнєвіч у жакеті та штанах палаццо: ідеальний образ на кожен день

Четвер 18 грудня 2025 07:15
UA EN RU
Злата Огнєвіч у жакеті та штанах палаццо: ідеальний образ на кожен день Злата Огнєвіч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Злата Огнєвіч показала стильний образ, поєднавши подовжений жакет, штани палаццо і золоті аксесуари. Цей "лук" універсальний і підійде як для ділової зустрічі, так і вечірнього виходу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Огнєвіч

Гра об'ємів

Центром стилю Злати став подовжений жакет оверсайз у благородному сіро-бежевому відтінку. Щільна тканина тримає форму, надаючи образу архітектури та статусу.

Під жакет співачка одягла лаконічний чорний гольф, який слугує нейтральним фоном і не перевантажує образ. Нижня частина образу - класичні штани палаццо в глибокому шоколадному або відтінку.

Поєднання сірого з теплим коричневим має розкішний і гармонійний вигляд, підкреслюючи інтелігентність образу.

Такий баланс об'ємів - від вільного жакета до структурованих штанів - створює сучасний і водночас жіночний силует.

Акцентні деталі та аксесуари

Образ Злати не обмежується базовими елементами.

Ключову роль відіграють аксесуари:

  • золоті прикраси: масивні сережки та браслети надають блиску і пом'якшують строгість жакета. Теплий метал відмінно гармонує з каштановим волоссям співачки;
  • взуття: чорні туфлі-човники з гострим носком візуально подовжують силует і роблять образ витонченим.

Такі деталі перетворюють smart casual на елегантний і завершений ансамбль, який підходить і для роботи, і для святкового виходу.

Зачіска та макіяж

Злата обрала зачіску з об'ємною укладкою на один бік з м'якою хвилею, що додає образу романтизму і легкої драми.

Макіяж виконаний у теплих нюдових тонах: очі підкреслені, шкіра сяє здоровим блиском, губи залишаються природними. Такий б'юті-образ створює ідеальний баланс зі строгістю жакета та елегантністю штанів.

Чому образ Злати Огнєвіч вартий уваги

Такий "лук" - це наочна шпаргалка для сучасної жінки, яка хоче поєднувати комфорт, стиль і жіночність.

Основні секрети успіху:

грамотне поєднання холодних і теплих відтінків;

  • баланс об'ємів, що підкреслює фігуру;
  • правильний вибір аксесуарів, які пожвавлюють образ і надають блиску;
  • універсальність - такий ансамбль підходить і для ділових зустрічей, і для вечірнього виходу.

Smart casual від Злати Огнєвіч показує, що класичні чоловічі елементи гардероба можуть мати жіночний, дорогий і сучасний вигляд, якщо правильно підібрати кольори, фактури та аксесуари.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Злата Огнєвіч Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Сенат США ухвалив законопроект про нацоборону, включно з 800 млн доларів для України
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW